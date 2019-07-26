Белоруссия планирует отменить роуминг для российских операторов до конца года

Два года назад уже поднимался вопрос об отмене роуминга между странами. Тогда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг, взяв пример с Евросоюза. Сейчас появились первые подвижки и со стороны соседнего государства.

”Я считаю, что вопрос отмены роуминга в Союзном государстве может быть решен уже в этом году. По крайней мере все делается для того, чтобы он был решен в этом году. У меня в этом уверенность есть, и мне представляется, что этим можно показать, что вопросы в Союзном государстве решаются”, — высказал свое мнение Мясникович.