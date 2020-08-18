Наука и технологии
Сегодня 20:53
Белоруссия рассказала о причинах полета своего военного самолета над Москвой
Как оказалось, все достаточно невинно
В онлайн-издании Tut.by появился свежий материал, в котором представители Минобороны Белоруссии все же рассказали о причинах полета военного самолета Ил-76МД над Москвой.
Так, если верить официальным данным, этот самолет использовался для транспортировки белорусских команд для участия в конкурсах “Аварийный район” и “Полевая кухня”. По заявлению представителя Минобороны страны Натальи Гаврусик, самолет сначала направился в сторону подмосковной Кубинки, после чего полетел в Новосибирск — именно там транспортное средство и выгрузило команды для участия в конкурсах в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020.
”После приземления в Новосибирске команда, участвовавшая в "Суворовском натиске", уже российским бортом полетела в Благовещенск. А наш самолет вернулся в Мачулищи”, — пояснили в Минобороны.