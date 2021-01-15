Наука и технологии
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Белоруссия захотела заменить российские ракеты С-300 на новейшие С-400
Что неудивительно, учитывая, насколько мощнее С-400 в сравнении с предшественником
Минобороны Белоруссии рассказало о намерении заменить российские ракеты С-300 на новейшие С-400. Для этих целей руководство страны подготавливает контракт с Россией на поставку новейших систем противовоздушной обороны (ПВО).
Всего белорусские военные хотят приобрести два вида вооружения: ракеты дальнего действия С-400 «Триумф» и комплекс ближнего действия «Панцирь-С», передаёт Интерфакс.
Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С".
Напомним, что ранее издание The National Interest охарактеризовало российскую систему С-400 «Триумф» как «главный страх» НАТО. При этом зарубежные журналисты подметили значительное превосходство новой версии ракетного комплекса над своим же предшественником — ЗРС С-300 «Фаворит».