Белорусские чипы сменят гражданство: Минпромторг признает их российскими

Минпромторг России готовит законопроект, который позволит считать продукцию из Беларуси отечественной. С 1 июля 2024 года будут новые правила признания белорусских чипов и плат российскими. Документы, удостоверяющие производство в Беларуси и его характеристики, будут признаваться в России.

Ведомство утверждает, что продукция из Беларуси будет признаваться российской, если на её создание приходится не менее 20% работ, проведённых в РФ. Это открывает двери для использования совместных разработок в российских товарах. Эксперт отмечает, что в России пока нет системы проверки происхождения материалов, включаемых в продукцию из Беларуси, что может привести к импорту комплектующих из Китая под видом белорусских, что отрицательно скажется на технологической независимости отрасли.