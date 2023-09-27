Белые медведи пережили древнее глобальное потепление благодаря миграции в Сибирь и Канаду

В журнале Quaternary Science Reviews исследователи рассказали, что в ходе предыдущего глобального потепления, которое началось 15 тысяч лет назад, белые медведи мигрировали из привычной для них среды обитания — юго-западной окраины Скандинавского ледникового щита — в более холодные места. В основном древние полярные медведи находили подходящую среду на Канадском архипелаге, побережье Восточно-Сибирского моря, севере Гренландии.

Кроме того, что им становилось жарко, потому что в период между 9 тысячами и 5 тысячами лет назад полярные температуры оказались на 1,5–2,5 градуса Цельсия выше, чем сейчас, так ещё и сокращалась площадь морского льда, что приводило к оскудению основной пищи белых медведей — тюленей.

В связи с этим учёные пришли к выводу, что для сохранения белых медведей на фоне нарастающего глобального повышения температуры, нужно подготовить места, аналогичные тем, благодаря которым животные спаслись 15 тысяч лет назад.