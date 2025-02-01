Белый дом наконец раскрыл, что за неопознанные дроны летали над США всю осень

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, беспилотники, которые были замечены над Нью-Джерси в конце 2024 года, были разрешены Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) для проведения исследований и принадлежали как любителям, так и организациям. Однако, по мнению обозревателя издания The Register, заявление Ливитт вызывает больше вопросов, чем даёт ответов.

Как отмечает источник, что вызывает особенное любопытство, так это то, что некоторые из этих дронов были замечены вблизи аэропортов, военных объектов и даже у Национального гольф-клуба Трампа в Бедминстере. «Несмотря на это, хочется отметить, что слухи о неопознанных дронах появились ещё в ноябре, когда дронов стало слишком много, однако причина их появления до сих пор остаётся неизвестной», — сказано в материале.

Также сказано, что некоторые представители ФБР, FAA и властей штатов признали, что дроны были обнаружены, но не сообщили об их истинной природе. Трамп заявил, что правительство знает, что происходит, но не делает эту информацию доступной для общественности.