Белый дом не признал в Facebook* лидера в сфере искусственного интеллекта

Белый дом не признал в Facebook* лидера в сфере искусственного интеллектаМарка Цукерберга не пригласили на встречу, посвящённую сфере ИИ
На прошлой неделе Администрация президента США Джо Байдена организовала встречу с главами компаний, признанных лидерами в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Но на мероприятие не пригласили владельца Facebook* Марка Цукерберга.
Несмотря на вкладывание компанией Meta*, владеющей Facebook, огромных денег в развитие ИИ, потребительский продукт всё ещё не создан, чем отличаются конкуренты, приглашённые в Белый дом. «Лидерами в сфере ИИ» Белый дом посчитал Open AI, разрабатывающую чат-бот ChatGPT, Google, Microsoft и другие компании, которые представили на рынке работающие продукты.
Информацию о том, что Цукерберг не был приглашён в Белый дом, подтвердил один из чиновников Администрации.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.