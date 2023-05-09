Белый дом не признал в Facebook* лидера в сфере искусственного интеллекта

Несмотря на вкладывание компанией Meta*, владеющей Facebook, огромных денег в развитие ИИ, потребительский продукт всё ещё не создан, чем отличаются конкуренты, приглашённые в Белый дом. «Лидерами в сфере ИИ» Белый дом посчитал Open AI, разрабатывающую чат-бот ChatGPT, Google, Microsoft и другие компании, которые представили на рынке работающие продукты.

Информацию о том, что Цукерберг не был приглашён в Белый дом, подтвердил один из чиновников Администрации.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.