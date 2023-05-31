Белый дом не смог протолкнуть закон о 30% налоге для майнеров: всё внимание переключили на риск дефолта

В целом инициатива Белого дома столкнулась с сопротивлением оппонентов, поддерживающих криптоиндустрию. Но, главное, на повестку дня вышел дефолт.

Поэтому Палата представителей Конгресса США вовсе отказалась рассматривать этот законопроект ввиду более важных и принципиальных вопросов: политики сосредоточились на обсуждении потолка госдолга и межпартийном соглашении по этой проблеме.

Будет ли вопрос налогообложения майнеров снова вынесен на обсуждение, неизвестно.