Белый дом одобрил скандальный законопроект о запрете TikTok. Но под него могут попасть любые соцсети

Но многие юристы, ознакомившиеся с законопроектом, к слову, одобренным Белым домом в официальном заявлении советника по национальной безопасности Джейка Салливана, говорят о том, что цели и возможные последствия документа шире. Отмечается, что о TikTok речи не идёт вообще.

Проблему видят в молчании Белого дома и в вытекающей из этого неоднозначной трактовке законопроекта. В документе говорится, что закон предоставит министру торговли и президенту широкие полномочия по запрету мобильных или настольных приложений и других видов технологической продукции из стран, которые считаются угрозой национальной безопасности. И какие это продукты, каких компаний, понять сложно.

Поэтому «Закон о Рестрикте» получил активное противостояние со стороны борцов за цифровые права. «Туманность» законопроекта в отношении того, какие именно продукты будут запрещены, и широкие полномочия, которыми он наделяет исполнительную власть, породили предположения, что он может криминализировать использование VPN и санкционировать дополнительную слежку за онлайн-активностью американских граждан.

«Это масштабное законодательство, которое заставит Конгресс отказаться от большей части своей ответственности за подотчётность исполнительной власти, и оставлять любую возможность для неправильного толкования — это проблема. Запутанные формулировки здесь — ещё один провал законопроекта», — написали сотрудники организации Electronic Frontier Foundation, включая Дэвида Грина, старшего штатного юриста и директора группы по гражданским свободам.