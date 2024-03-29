Белый дом США усилит контроль за использованием ИИ

Каждое агентство также должно назначить «главного ИИ-офицера» для надзора за использованием технологии. Новые меры направлены на обеспечение безопасности и эффективности ИИ в государственных учреждениях, отмечает Харрис.

Согласно предложению, агентства также обязаны опубликовать списки используемых ИИ систем и способы управления рисками, а также обеспечить внутренний контроль. Ожидается, что новые меры усилят прозрачность и ответственность в использовании ИИ в правительстве.

Предложение Белого дома является последним шагом в усилиях по регулированию ИИ в США. В то время как Европейский союз уже принял обширный набор правил для его использования.