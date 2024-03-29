Белый дом США усилит контроль за использованием ИИ

Опубликовано 29 марта 2024, 04:30
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Белый дом США усилит контроль за использованием ИИВ каждом агентстве появится “главный ИИ-офицер”
В ходе пресс-конференции вице-президент Камала Харрис объявила о введении трех новых правил для использования искусственного интеллекта (ИИ) в федеральном правительстве. По новым правилам, агентства должны удостовериться, что применяемые ими ИИ-инструменты не угрожают правам и безопасности американцев, а также быть прозрачными в использовании.
Каждое агентство также должно назначить «главного ИИ-офицера» для надзора за использованием технологии. Новые меры направлены на обеспечение безопасности и эффективности ИИ в государственных учреждениях, отмечает Харрис.
Согласно предложению, агентства также обязаны опубликовать списки используемых ИИ систем и способы управления рисками, а также обеспечить внутренний контроль. Ожидается, что новые меры усилят прозрачность и ответственность в использовании ИИ в правительстве.
Предложение Белого дома является последним шагом в усилиях по регулированию ИИ в США. В то время как Европейский союз уже принял обширный набор правил для его использования.