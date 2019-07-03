Белый дом вынудит Facebook отказаться от собственной криптовалюты

К проекту относятся скептически не только в палате демократов. Так, и со стороны республиканцев к Цукербергу есть вопросы — на 16 июля ему назначено слушание в Сенате. Причиной тому является обеспокоенность госоргана по поводу новой криптовалюты Facebook и потенциальных рисков для конфиденциальности данных, которые она за собой несет.

”Поскольку Facebook используется более, чем четвертью населения планеты, необходимо, чтобы Facebook и ее партнеры немедленно прекратили планы реализации своих новых проектов, пока регуляторы и Конгресс не получат возможность изучить все риски и принять меры”, — говорится в письме представителя Сената.