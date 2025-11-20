Белый дом выступил против ограничений на экспорт чипов Nvidia

Опубликовано 20 ноября 2025, 21:481 мин.
Белый дом выступил против ограничений на экспорт чипов NvidiaВашингтону невыгодно ужесточать контроль поставок
Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой не поддерживать законопроект GAIN AI, который предполагает новые ограничения на экспорт американских чипов для искусственного интеллекта. Документ бы запрещал компаниям, таким как Nvidia и AMD, продавать свои передовые решения Китаю и другим странам.
Инициатива предусматривает приоритетное распределение контролируемых чипов внутри США, что фактически ограничило бы доступ зарубежных покупателей к самым мощным моделям. Этот подход вызывает разногласия, поскольку может повлиять на глобальный рынок и бизнес американских производителей.
Отказ от принятия GAIN AI стал бы плюсом для Nvidia, которая выступает против ужесточения правил. Однако в Конгрессе сохраняется интерес к новым мерам. Параллельно обсуждается другой проект под названием SAFE Act 2025. Он предусматривает обязательный отказ в продаже Китаю любых чипов, превосходящих по мощности модели H20, причем такие ограничения будут действовать 30 месяцев.
Обе инициативы пока остаются на рассмотрении.