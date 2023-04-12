Белый дом задумался об ограничениях для искусственного интеллекта в США

К ИИ растёт интерес и регулирующих органов, поскольку тот же ChatGPT уже имеет 100 млн активных американских пользователей в месяц. Ситуацией заинтересовалось Национальное управление телекоммуникаций и информации Минторга США. По словам главы этого агентства Алана Дэвидсона, ведомство в ходе консультаций с Администрацией президента намерено выяснить, существуют ли такие меры, которые можно было бы принять для полной уверенности, «что системы искусственного интеллекта законны, эффективны, этичны, безопасны и заслуживают доверия в остальном».

Но это подразделение Минторга обладает только совещательными функциями: может предоставлять свои выводы Белому дому, но не может инициировать разработку законопроекта.