Береговая охрана США обнаружила в океане оставшиеся обломки батискафа «Титан»

Технические улики отправлены для «катологизации и анализа» в близлежащий порт, а возможные останки человека — судебным медикам.

«Инженеры по вопросам безопасности из Морской комиссии по расследованиям происшествий в составе Береговой охраны США обнаружили и переместили оставшиеся обломки "Титана" и улики со дна северной части Атлантического океана», — сказано в сообщении ведомства.