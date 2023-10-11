14:52, 11 октября 2023
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Береговая охрана США обнаружила в океане оставшиеся обломки батискафа «Титан»И, возможно, останки одного из погибших
Специалисты Береговой охраны США в северной части Атлантического океана обнаружили оставшиеся обломки взорвавшегося батискафа «Титан». Под обломками, предположительно, обнаружены человеческие останки.
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Технические улики отправлены для «катологизации и анализа» в близлежащий порт, а возможные останки человека — судебным медикам.
«Инженеры по вопросам безопасности из Морской комиссии по расследованиям происшествий в составе Береговой охраны США обнаружили и переместили оставшиеся обломки "Титана" и улики со дна северной части Атлантического океана», — сказано в сообщении ведомства.