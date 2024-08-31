Береговая охрана США разрешила испытать электрический экраноплан Seaglider

Экраноплан Seaglider объединяет характеристики самолёта и лодки, что, согласно заявлению производителя, обеспечивает более быстрые и удобные перемещения между прибрежными городами. Сообщается, что Команда Regent состоит из опытных инженеров, прошедших обучение в Массачусетском технологическом институте и работавших в компании Boeing.

Seaglider летает на очень низкой высоте над водой и считается морским судном, подлежащим регулированию Береговой охраной США. Получив одобрение оценки рисков навигационной безопасности, Regent теперь может испытывать прототипы планёра в определённых морских районах.