Береговая охрана США разрешила испытать электрический экраноплан Seaglider

Опубликовано 31 августа 2024, 11:151 мин.
Береговая охрана США разрешила испытать электрический экраноплан SeagliderЭто транспорт для соединения прибрежных городов
Американская компания Regent получила разрешение от Береговой охраны США на начало испытаний своего полностью электрического морского планёра Seaglider — нового вида транспортного средства для прибрежных путешествий.
© Regent
Экраноплан Seaglider объединяет характеристики самолёта и лодки, что, согласно заявлению производителя, обеспечивает более быстрые и удобные перемещения между прибрежными городами. Сообщается, что Команда Regent состоит из опытных инженеров, прошедших обучение в Массачусетском технологическом институте и работавших в компании Boeing.
Seaglider летает на очень низкой высоте над водой и считается морским судном, подлежащим регулированию Береговой охраной США. Получив одобрение оценки рисков навигационной безопасности, Regent теперь может испытывать прототипы планёра в определённых морских районах.