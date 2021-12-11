Береговые войска России вооружили улучшенными танками Т-80

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Береговые войска России вооружили улучшенными танками Т-80Для усиления морской пехоты Тихоокеанского флота
Береговые войска Тихоокеанского флота России получили модернизированные танки Т-80БВ.
Улучшенные танки Т-80БВ получили газотурбинные двигатели для устойчивой работы при низких температурах. Скорость, которую способны развивать машины, составляет более 70 км/ч, проехать без дозаправки могут 500 км. Всего береговые войска получили более 20 танков.
Эти танки нужны флоту для усиления ударных возможностей частей морской пехоты ТОФ.
Источник: TASS