Береговые войска России вооружили улучшенными танками Т-80

Улучшенные танки Т-80БВ получили газотурбинные двигатели для устойчивой работы при низких температурах. Скорость, которую способны развивать машины, составляет более 70 км/ч, проехать без дозаправки могут 500 км. Всего береговые войска получили более 20 танков.

Эти танки нужны флоту для усиления ударных возможностей частей морской пехоты ТОФ.