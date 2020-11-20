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Беременность признали снижающим риск рака матки фактором
Причем вероятность онкологии снижается даже в случае выкидыша
Ученые Университета Квинсленда признали способность беременности снижать риск рака матки. Результатами исследования поделилось издание International Journal of Cancer.
Специалисты изучили данные 30 научных работ, направленных на анализ злокачественной опухоли эндометрия. В них порядка 17 тыс больных женщин сопоставляли с более чем 39,5 тыс здоровых. Впоследствии исследователи пришли к выводу, что беременность, заканчивающаяся рождение ребенка снижает риск рака эндометрия на 15%.
Причем вероятность онкологии снижается даже в случае выкидыша. Согласно данным ученых при выкидыше вероятность рака эндометрия снижается на 7-9%. Примечательно, что противораковый эффект способен накапливаться до восьмой беременности. Также было установлено, что женщины, которые рожали только мальчиков с девочками реже заболевают раком эндометрия, чем те, кто рожали лишь девочек.