Беременность признали снижающим риск рака матки фактором

Специалисты изучили данные 30 научных работ, направленных на анализ злокачественной опухоли эндометрия. В них порядка 17 тыс больных женщин сопоставляли с более чем 39,5 тыс здоровых. Впоследствии исследователи пришли к выводу, что беременность, заканчивающаяся рождение ребенка снижает риск рака эндометрия на 15%.

Причем вероятность онкологии снижается даже в случае выкидыша. Согласно данным ученых при выкидыше вероятность рака эндометрия снижается на 7-9%. Примечательно, что противораковый эффект способен накапливаться до восьмой беременности. Также было установлено, что женщины, которые рожали только мальчиков с девочками реже заболевают раком эндометрия, чем те, кто рожали лишь девочек.