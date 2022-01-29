Беременные любительницы газировки рискуют родить ребёнка с психическим расстройством

Целью исследования являлась связь ежедневного употребления подслащенных газированных напитков на проявление определённого количества симптомов СДВГ — синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Текущее исследование было основано на предыдущем большом когортном исследовании матери, отца и ребёнка, а также на данных Медицинского реестра рождений Норвегии.

Беременные женщины, участвующие в исследовании, заполняли три опросника, один из которых касался ежедневного рациона, в том числе употребления напитков. Когда детям участниц исполнилось 8 лет, они снова заполнили анкеты о еде. Всего исследуемая популяция состояла из 39870 пар мать-ребёнок

Выяснилось, что частое употребление матерью газированных подслащённых напитков, коррелирует с развитием СДВГ у детей. Результатом исследования были симптомы СДВГ у потомства, оцениваемые как непрерывный стандартизированный балл СДВГ и как бинарный результат: шесть или более симптомов СДВГ против пяти симптомов или менее.

Величина ассоциаций в исследовании была слабой: на 15-21% увеличивался относительный риск появления у потомства шести или более симптомов СДВГ.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — психическое, поведенческое расстройство, которое проявляется в детском возрасте. При это расстройстве наблюдаются такие симптомы, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.

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