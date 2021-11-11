Беременные мальчиками женщины чаще болеют COVID-19

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Беременные мальчиками женщины чаще болеют COVID-19Хотя казалось бы, причем здесь пол ребенка
Американские исследователи Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы обнаружили связь между выработкой антител к коронавирусу у беременных с полом будущего ребенка. Как выяснилось, беременные мальчиками женщины больше подвержены этой болезни.
Исследование базировалось на данных о состоянии здоровья 68 беременных, 38 из которых столкнулись с COVID-19 в течение третьего триместра. Ученые же проанализировали уровни защитных антител в крови испытуемых и показатели плаценты этих женщин.
Оказалось, что женский организм формирует меньшие титры защитных антител к COVID-19 в случае беременности мальчиком. Помимо прочего такая категория матерей передает меньшее количество нейтрализующих антител ребенку. Результаты данного исследования говорят о том, что мужчины, потенциально, больше подвержены инфицированию коронавирусной инфекцией еще в младенчестве.
Источник: Известия