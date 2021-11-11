Беременные мальчиками женщины чаще болеют COVID-19

Исследование базировалось на данных о состоянии здоровья 68 беременных, 38 из которых столкнулись с COVID-19 в течение третьего триместра. Ученые же проанализировали уровни защитных антител в крови испытуемых и показатели плаценты этих женщин.

Оказалось, что женский организм формирует меньшие титры защитных антител к COVID-19 в случае беременности мальчиком. Помимо прочего такая категория матерей передает меньшее количество нейтрализующих антител ребенку. Результаты данного исследования говорят о том, что мужчины, потенциально, больше подвержены инфицированию коронавирусной инфекцией еще в младенчестве.