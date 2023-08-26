«Берестяная грамота»: В России научились делать фотоплёнку из берёзы

Учёные из Пермского политехнического университета разработали способ получения целлюлозы из берёзовой древесины. Эта целлюлоза используется в различных промышленных процессах, включая производство порошка, фотоплёнки, пластмасс и лаков. Их новый метод обработки берёзы позволяет упростить процесс и сделать его более экологически чистым.

Традиционно целлюлозу для промышленной переработки получают из древесины ели или пихты. Однако запасы этих деревьев уменьшаются, поэтому учёные предлагают использовать берёзу, которая доступна в больших количествах уже десятилетиями. Изменение исходного материала также потребовало изменений в процессе производства целлюлозы.

Процесс получения целлюлозы включает варку берёзовой древесины с использованием специальных кислот. Новый метод отбеливания, разработанный учёными, является более экономичным и экологически безопасным, так как он требует меньше химических веществ, электроэнергии и пара. Это также снижает затраты на очистку сточных вод и выбросы газов.

Исследование проводилось в рамках программы «Приоритет 2030», которая направлена на поддержку и развитие высших учебных заведений в России. Учёные Пермского политехнического университета уже получили патент на свой способ получения целлюлозы. Этот проект финансируется грантом «Приоритет 2030», который был предоставлен университету в 2021 году, и является частью стратегии развития российских университетов к 2030 году.