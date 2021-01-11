Бергамот оказался способен уничтожить раковые клетки без вреда для организма

В результате множества анализов и экспериментов, специалистам удалось выяснить, что бергамот содержит вещества брутьеридин и мелитидин. Именно они, как оказалось, крайне эффективно подавляют ферменты холестерина и способствуют прекращению деления раковых стволовых клеток (а также их гибели), сообщает Lenta.ru.

Вместе с тем, бергамот, в отличие от более традиционных для медицины лекарственных препаратов из группы статинов, не имеет побочных эффектов. Учёные заявили, что благодаря своим свойствам, данное растение можно использовать в качестве основы для создания новых нетоксичных лекарств.