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Бергамот оказался способен уничтожить раковые клетки без вреда для организма
Именно это качество может сделать из него отличную основу для будущих лекарств от смертельной болезни
Учёные из Университетов Калабрии и Солфорда опубликовали результаты свежего исследования, согласно которому бергамот оказался способен уничтожить раковые стволовые клетки без вреда для организма.
В результате множества анализов и экспериментов, специалистам удалось выяснить, что бергамот содержит вещества брутьеридин и мелитидин. Именно они, как оказалось, крайне эффективно подавляют ферменты холестерина и способствуют прекращению деления раковых стволовых клеток (а также их гибели), сообщает Lenta.ru.
Вместе с тем, бергамот, в отличие от более традиционных для медицины лекарственных препаратов из группы статинов, не имеет побочных эффектов. Учёные заявили, что благодаря своим свойствам, данное растение можно использовать в качестве основы для создания новых нетоксичных лекарств.