Беспилотник научили отличать живых людей от мертвых

И это очень важное изобретение, учитывая тот факт, что беспилотные летательные аппараты очень часто используются в спасательных операциях. А там они, как известно, обязаны не только обнаруживать человека при съемке даже с большой высоты, но также и уметь отличить на кадрах живых людей от мертвых самостоятельно, чтобы оповестить специалистов в случае необходимости максимально оперативно.

Так, новая технология позволяет отличать живых людей от мертвых при помощи обыкновенной камеры дрона, без каких-либо дополнительных средств, что значительно снижает стоимость такого дрона, а также позволяет внедрять их с достаточно быстрой скоростью. Суть работы новой разработки достаточно проста: дрон определяет область снимка, в которой находится грудь человека. Далее он анализирует ее яркость, после чего пытается обнаружить периодическое изменение положения грудной клетки, тем самым ища наличие дыхания.