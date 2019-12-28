Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма

Так, если верить свежей информации, RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048, принадлежащий военно-воздушным силам США, совершил взлет с базы НАТО Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. Затем аппарат промониторил линии разграничения в Донбассе, после чего отправился на разведку вдоль черноморского побережья России. По данным все того же ресурса, дрон в районе 22 часов 27 декабря взял курс на место базирования.

Напомним, что в последнее время все чаще у границ России стали появляться различные беспилотники и самолеты-разведчики иностранных вооруженных сил. Также их неоднократно замечали у российских баз, расположенных на территории Сирии.