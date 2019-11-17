Беспилотник установил рекорд по длительности перелета

На данный момент перевозкой медицинских материалов занимаются многоцелевые дроны, максимальное время автономной работы которых составляет всего 30 минут, что накладывает ограничения на дальность полетов. Теперь же, благодаря новой разработке, эта проблема устранится, поскольку дрон смог успешно себя показать, совершив полет через океан за 103 минуты.

По словам авторов, стандартная перевозка биоматериалов пациентов занимает около недели, тогда как существуют заболевания, например лихорадка Денге, которые за это время принимают более серьезный характер и нуждаются в незамедлительных мерах. Благодаря новому дрону, который к тому же является более экономически выгодным, материалы пациентов можно транспортировать без замедления.