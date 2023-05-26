Беспилотники и облачные хранилища останутся в России

Беспилотники и облачные хранилища останутся в РоссииЯндекс не «увезёт» эти разработки с собой после ухода из страны
Yandex продаёт часть своих активов после отъезда главы компании из страны. Сегодня было принято решение по одному из ключевых проектов
Важные направления бизнеса «Яндекса», такие как беспилотные автомобили, облачные технологии и образовательные сервисы, продолжат свою работу в России. Компания заявила, что эти сферы останутся активными на российском рынке. Они подтвердили, что международные части этих бизнес-направлений будут организованы как отдельные компании, которыми будет управлять Yandex N.V.
Это означает, что «Яндекс» продолжит развивать и внедрять беспилотные автомобили, которые уже стали знаковой особенностью компании. Также будут продолжены инновационные работы в области облачных технологий, которые предоставляют различные онлайн-сервисы и удобства пользователям. Образовательные сервисы «Яндекса» продолжат своё существование и развитие, помогая людям получать новые знания и навыки.
Эти шаги позволят компании укрепить свою позицию на рынке и продолжить инновационное развитие в этих ключевых сферах. Они демонстрируют стратегическую ориентацию «Яндекса» на развитие новых технологий и предоставление качественных услуг пользователям. Это хорошая новость для всех, кто использует и зависит от продуктов и сервисов «Яндекса».