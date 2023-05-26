Беспилотники и облачные хранилища останутся в России

Важные направления бизнеса «Яндекса», такие как беспилотные автомобили, облачные технологии и образовательные сервисы, продолжат свою работу в России. Компания заявила, что эти сферы останутся активными на российском рынке. Они подтвердили, что международные части этих бизнес-направлений будут организованы как отдельные компании, которыми будет управлять Yandex N.V.

Это означает, что «Яндекс» продолжит развивать и внедрять беспилотные автомобили, которые уже стали знаковой особенностью компании. Также будут продолжены инновационные работы в области облачных технологий, которые предоставляют различные онлайн-сервисы и удобства пользователям. Образовательные сервисы «Яндекса» продолжат своё существование и развитие, помогая людям получать новые знания и навыки.

Эти шаги позволят компании укрепить свою позицию на рынке и продолжить инновационное развитие в этих ключевых сферах. Они демонстрируют стратегическую ориентацию «Яндекса» на развитие новых технологий и предоставление качественных услуг пользователям. Это хорошая новость для всех, кто использует и зависит от продуктов и сервисов «Яндекса».