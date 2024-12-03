Беспилотники «Калашникова» начали использовать в мирных целях

Эти беспилотники, официально внесённые в реестр продукции, произведённой в России, теперь доступны для государственных закупок.

Их возможности включают аэрофотосъёмку, видеомониторинг и работу в сложных условиях, таких как сильный ветер или высокая облачность.

«Скат 350М» можно применить в сельском и лесном хозяйствах, нефтегазовой отрасли, мониторинге линий электропередач, градостроительстве и природоохранной деятельности.

Беспилотники также помогут в спасательных операциях, обеспечивая оперативное наблюдение за местностью.

Этот шаг демонстрирует потенциал российского дронового производства в решении задач гражданского сектора, открывая новые перспективы для технологии, ранее ассоциировавшейся в основном с военным применением.