Беспилотники «Калашникова» начали использовать в мирных целях

Опубликовано 03 декабря 2024, 07:591 мин.
Беспилотники «Калашникова» начали использовать в мирных целяхГде они чувствуют себя отлично
Концерн «Калашников» начал использовать свои беспилотники «Скат 350М» для мирных целей. Первая партия дронов была поставлена Государственной транспортной лизинговой компании.
Эти беспилотники, официально внесённые в реестр продукции, произведённой в России, теперь доступны для государственных закупок.
Их возможности включают аэрофотосъёмку, видеомониторинг и работу в сложных условиях, таких как сильный ветер или высокая облачность.
«Скат 350М» можно применить в сельском и лесном хозяйствах, нефтегазовой отрасли, мониторинге линий электропередач, градостроительстве и природоохранной деятельности.
Беспилотники также помогут в спасательных операциях, обеспечивая оперативное наблюдение за местностью.
Этот шаг демонстрирует потенциал российского дронового производства в решении задач гражданского сектора, открывая новые перспективы для технологии, ранее ассоциировавшейся в основном с военным применением.