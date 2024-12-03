Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 07:59
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Беспилотники «Калашникова» начали использовать в мирных целях

Где они чувствуют себя отлично
Концерн «Калашников» начал использовать свои беспилотники «Скат 350М» для мирных целей. Первая партия дронов была поставлена Государственной транспортной лизинговой компании.
Беспилотники «Калашникова» начали использовать в мирных целях
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Эти беспилотники, официально внесённые в реестр продукции, произведённой в России, теперь доступны для государственных закупок.

Их возможности включают аэрофотосъёмку, видеомониторинг и работу в сложных условиях, таких как сильный ветер или высокая облачность.

«Скат 350М» можно применить в сельском и лесном хозяйствах, нефтегазовой отрасли, мониторинге линий электропередач, градостроительстве и природоохранной деятельности.

Беспилотники также помогут в спасательных операциях, обеспечивая оперативное наблюдение за местностью.

Этот шаг демонстрирует потенциал российского дронового производства в решении задач гражданского сектора, открывая новые перспективы для технологии, ранее ассоциировавшейся в основном с военным применением.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
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