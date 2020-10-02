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Беспилотное аэротакси заработает во Франции в 2024 году
Но уже 2020 году станет известно, кто будет отвечать за реализацию проекта
В 2024 году во Франции, в Париже, пройдут летние Олимпийские игры. Аккурат к данному событию планируется введение в эксплуатацию служб воздушных беспилотных такси, основным поставщиком которых может стать немецкая компания Volocopter с машинами VoloCity.
Ожидается, что уже 18 декабря 2020 года ответственные за проект лица сообщат, кто именно будет выбран в качестве предприятий, чьи разработки используют при реализации городского беспилотного такси, сообщает Newatlas. При этом у Volocopter имеется явное преимущество на фоне прочих игроков, так как компания запускает в небо свои транспортные средства уже с 2011 года. На сегодняшний же день опытные полеты VoloCity прошли в таких городах как Сингапур, Хельсинки и Дубаи.
Напомним, что последняя версия прототипа аэротакси от Volocopter способен пролететь до 35 км на одном заряде, при этом развить скорость полета до 110 км/ч. Еще одной особенностью устройства является серьезная грузоподъемность — вес полезной нагрузки аппарата достигает 450 кг.