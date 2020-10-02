Беспилотное аэротакси заработает во Франции в 2024 году

Ожидается, что уже 18 декабря 2020 года ответственные за проект лица сообщат, кто именно будет выбран в качестве предприятий, чьи разработки используют при реализации городского беспилотного такси, сообщает Newatlas. При этом у Volocopter имеется явное преимущество на фоне прочих игроков, так как компания запускает в небо свои транспортные средства уже с 2011 года. На сегодняшний же день опытные полеты VoloCity прошли в таких городах как Сингапур, Хельсинки и Дубаи.