Беспилотные автомобили Яндекса признали одними из лучших на планете

Как пишет Forbes, аналитики подсчитали, что общая капитализация Яндекса составляет 24,1 млрд долларов. Таким образом, беспилотники занимают чуть менее трети от общей стоимости отечественной корпорации.

Что интересно, в этой сфере поисковик конкурирует с Waymo от Google и Cruise от General Motors. Рыночная капитализация этих компаний, по подсчётам Morgan Stanley, составляет 30 млрд долларов.

Напомним, что впервые Яндекс начала тестировать свои беспилотные авто ещё в 2017 году. А уже в 2019-м компания приехала на выставку CES для демонстрации своего прототипа.