Беспилотные автомобили Яндекса признали одними из лучших на планете

Наука и технологии
Сегодня в 10:35
Беспилотные автомобили Яндекса признали одними из лучших на планетеОни успешно конкурируют с решениями от Google и General Motors
Специалисты Morgan Stanley провели свежее исследование, которое показало, что бизнес Яндекса по созданию беспилотных автомобилей оценивается в 7 млрд долларов. Более того, разработки этого отдела IT-гиганта занимают одну из лидирующих позиций на мировом рынке.
Как пишет Forbes, аналитики подсчитали, что общая капитализация Яндекса составляет 24,1 млрд долларов. Таким образом, беспилотники занимают чуть менее трети от общей стоимости отечественной корпорации.
Что интересно, в этой сфере поисковик конкурирует с Waymo от Google и Cruise от General Motors. Рыночная капитализация этих компаний, по подсчётам Morgan Stanley, составляет 30 млрд долларов.
Напомним, что впервые Яндекс начала тестировать свои беспилотные авто ещё в 2017 году. А уже в 2019-м компания приехала на выставку CES для демонстрации своего прототипа.