Беспилотные автомобили Яндекса теперь управляются нейросетью

Яндекс внедрил в свои автономные автомобили новую нейросеть-трансформер, которая помогает им планировать траекторию движения. Разработчики компании рассказали, что нейросеть училась на данных, собранных с помощью профессиональных водителей, чтобы сделать стиль вождения роботов максимально близким к человеческому. В компании считают, что это позволит машинам более гибко реагировать на сложные дорожные ситуации и повысит безопасность на дорогах.

Для обучения модели Яндекс собрал команду водителей с высокой квалификацией, прошедших строгий отбор и обучение контраварийному вождению. Во время тестовых поездок сенсоры автомобилей фиксировали каждое действие водителей и дорожные условия. Эти данные легли в основу специального датасета, благодаря которому нейросеть научилась реагировать на уже знакомые сценарии и предсказывать решения для гипотетических ситуаций.

Новый планировщик уже применяется в реальных городских поездках и проходит тесты в симуляторе, который моделирует редкие или сложные ситуации. В Яндексе отметили, что нейросетевой планировщик демонстрирует впечатляющие результаты — он чаще избегает аварий, находя безопасные пути даже в самых сложных условиях.