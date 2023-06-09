Беспилотные такси запустят в других районах Москвы уже через несколько месяцев

Популярный сервис роботакси «Яндекс» будет проводить тестирование перед расширением своей деятельности в другие районы Москвы и в дальнейшем — в другие регионы России. Инициатива будет введена в районе Ясенево и продлится несколько месяцев. Глава сервиса Андрей Кармацкий подчеркнул, что это позволит понять, как все функционирует, и сделать соответствующие выводы.

Он также отметил, что у компании есть много планов по расширению сервиса в Ясенево. Новые остановки и сценарии появятся, и они хотят протестировать их здесь, прежде чем переходить в другие районы или регионы Москвы.

После успешного тестирования в Ясенево и отработки новых сценариев работы сервиса, «Яндекс» примет решение о расширении роботакси в других местах России. Например, планируется создание новых остановок для роботакси в Ясенево в течение нескольких месяцев. Местные жители уже просят, чтобы была остановка поближе к метро.

В эту среду «Яндекс» запустил роботакси в тестовом режиме — это автомобили, которыми управляет искусственный интеллект. Стоимость поездки в роботакси составляет всего 100 рублей, и в тестировании могут принять участие пользователи от 18 лет, как сообщает пресс-служба компании.