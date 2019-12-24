Беспилотный КамАЗ начал работать в российской шахте

По словам разработчиков, уникальная система, оснащенная датчиками, может контролировать скорость движения, а также совершать маневры по промышленным дорогам, а именно - объезжать возникающие на пути препятствия, перестраиваться на другие полосы, обгонять других участников дорожного движения, учитывая при этом дорожные знаки и проезд перекрестков.

Что касается управления грузовика, то оно происходит с базовой станции. Кроме того, автомобиль является более экологичным, поскольку работает на метане, что уменьшает вредное воздействие на экологию. Сообщается, что испытания беспилотника будут продолжаться до января следующего года.