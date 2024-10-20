Бесплатная библиотека «Флибуста» продолжит свою работу

Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста», известный как Stiver, объявил, что проект продолжит свою работу, несмотря на сложные обстоятельства. 23 сентября он сообщил, что из-за диагностированной у него раковой опухоли, библиотека может прекратить своё существование. Однако в последующих обновлениях Stiver подтвердил, что серверы продолжают работать, и сайт находится в стабильном режиме.

В своём первом сообщении Stiver поделился тяжёлой новостью о том, что у него обнаружили глиобластому. Он сообщил, что, вероятно, «Флибуста» закончится вместе с его жизнью, поблагодарив всех пользователей за поддержку. Тем не менее, в последующих сообщениях он уточнил, что серверы оплачены на несколько недель вперёд, и работа библиотеки продолжается.

Напомним, что «Флибуста» начала свою деятельность в 2009 году и предлагает бесплатные электронные версии книг на разных языках. В 2016 году библиотека столкнулась с юридическими проблемами, когда Мосгорсуд заблокировал её по жалобам правообладателей, ограничив доступ к некоторым копиям сайта.