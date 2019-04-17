Скоростной интернет Google сломал все дороги в городе

Компания Google заплатит властям американского Луисвилля почти 4 млн долларов на восстановление дорог города. В рамках проекта высокоскоростного интернета Google Fibe компания проложила кабели под дорогами, но в феврале было решено уйти из Луисвилля из-за ряда проблем.

Одной из основных проблем стала прокладка кабелей под автодорогами в считанных сантиметрах от поверхности. Со временем кабели вышли на поверхность, что привело к поломкам. На такой шаг Google пришлось пойти из-за желания сэкономить время, а также сопротивления традиционных провайдеров, не дающих ей доступ к своим опорам вдоль дорог.

Жителям города было предоставлено два месяца бесплатного интернета для перехода на другого провайдера. С властями было достигнуто соглашение, в рамках которого Google выплатит $3,84 миллиона за 20 месяцев. Деньги пойдут на удаление оптоволоконных кабелей и другой инфраструктуры, а также последующий ремонт дорог.

Кроме того, Google внесёт 150 тысяч долларов в Фонд местного сообщества на разные цифровые нужды города, в том числе, замену старых компьютеров у малоимущих.