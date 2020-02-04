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Бесплатный Linux оказался быстрее платного Windows 10 по результатам тестов
Но, к сожалению, профессиональных программ на Linux все еще слишком мало
В сети появились результаты достаточно интересного теста, проведенного основателем Phoronix Media и главным разработчиком Phoronix Test Suite Майклом Ларабелом, в рамках которого он сравнил производительность двух идеологически разных операционных систем— Windows 10 и Ubuntu.
Для тестирования он использовал достаточно недорогое устройство — ноутбук Motile M141 за 200 долларов, построенный на базе процессора AMD Ryzen 3 3200U с 4 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 120 ГБ. Первоначально девайс работал на базе Windows 10 Home, но для теста автор также установил и Ubuntu 20.04 LTS.
В итоге Ларабел провел порядка 63 тестов, в результате чего так вышло, что Ubuntu показала себя быстрее Windows 10 в 60% случаев. При этом среднее геометрическое абсолютно всех проведенных тестов показало, что ноутбук, на котором была установлена Ubuntu, работал на 15% быстрее, чем решение на Windows 10.