Бесплатный Linux оказался быстрее платного Windows 10 по результатам тестов

В итоге Ларабел провел порядка 63 тестов, в результате чего так вышло, что Ubuntu показала себя быстрее Windows 10 в 60% случаев. При этом среднее геометрическое абсолютно всех проведенных тестов показало, что ноутбук, на котором была установлена Ubuntu, работал на 15% быстрее, чем решение на Windows 10.