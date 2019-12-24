Бесплатный российский оператор раздаёт 200 гигабайт интернета по новогодней акции

Так, для получения 200 Гб интернета нужно набрать номер 1001 и ввести “1” для перехода в “Голосовой помощник”. Далее необходимо прослушать информацию и нажать на “4” в представленном меню. Дополнительные Гб будут начислены в течение пяти минут.

Стоит отметить, что бонусный пакет интернет-трафика активен лишь до окончания актуального расчетного периода по тарифу пользователя. Также сообщается, что воспользоваться данной акцией с одного номера телефона можно только один раз.

Ознакомится с деталями, приуроченной в новому году, акции можно по ссылке.