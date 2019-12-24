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Бесплатный российский оператор раздаёт 200 гигабайт интернета по новогодней акции
Речь о DANYCOM.Mobile
Российский виртуальный мобильный оператор DANYCOM.Mobile, в рамках новогодней акции, запустил раздачу 200 Гб общего интернета. Кроме того, каждый абонент оператора, который активировал бонусный пакет, получит дополнительные 512 Мб к своему пакету.
Так, для получения 200 Гб интернета нужно набрать номер 1001 и ввести “1” для перехода в “Голосовой помощник”. Далее необходимо прослушать информацию и нажать на “4” в представленном меню. Дополнительные Гб будут начислены в течение пяти минут.
Стоит отметить, что бонусный пакет интернет-трафика активен лишь до окончания актуального расчетного периода по тарифу пользователя. Также сообщается, что воспользоваться данной акцией с одного номера телефона можно только один раз.
Ознакомится с деталями, приуроченной в новому году, акции можно по ссылке.