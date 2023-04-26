Беспокойный сон оказался одним из ранних признаков развивающейся болезни Паркинсона

Беспокойный сон оказался одним из ранних признаков развивающейся болезни ПаркинсонаЭтот симптом может проявиться за 15–20 лет до полного проявления болезни
Директор Института мозга Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, академик РАН Сергей Иллариошкин рассказал о косвенных признаках развивающейся болезни Паркинсона, которую можно распознать за 15–20 лет до основной симптоматики, свидетельствующей о гибели 70% клеток среднего мозга, — дрожания рук.
Одним из ранних и косвенных признаков служит участие в сюжете сна — когда человеку что-то снится и он это повторяет. В таком состоянии человек может двигать ногами будто крутит педали, активно двигать руками, разбрасывать вещи и совершать другие действия. К косвенным признакам болезни Паркинсона относятся депрессия, тревога, апатия, боль в мышцах, снижение обоняния.
Признаком болезни Паркинсона служит активное участие в сюжете сновидения: спящий человек может активно двигать руками и ногами.
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