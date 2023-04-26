Беспокойный сон оказался одним из ранних признаков развивающейся болезни Паркинсона

Одним из ранних и косвенных признаков служит участие в сюжете сна — когда человеку что-то снится и он это повторяет. В таком состоянии человек может двигать ногами будто крутит педали, активно двигать руками, разбрасывать вещи и совершать другие действия. К косвенным признакам болезни Паркинсона относятся депрессия, тревога, апатия, боль в мышцах, снижение обоняния.