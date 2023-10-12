Бесполезный навык: больше половины работодателей не готовы доплачивать за умение пользоваться нейросетями

В большинстве российских компаний этот навык считается неосновным. Только 11% опрошенных работодателей готовы увеличить зарплату сотрудникам, обладающим этим умением.

69% респондентов признали, что для их бизнеса навык работы с нейросетями не актуален. Кроме того, каждый третий опрошенный не видит потенциальных возможностей применения данного навыка в своём бизнесе.

Среди компаний, которые всё же используют нейросети, основными пользователями являются сотрудники отделов дизайна и маркетинга, бизнес-аналитики и менеджеры по продукту.

Наиболее популярными задачами, для которых применяются нейросети, являются генерация креативного контента и обработка данных.

Отметим, что само исследование было проведено среди 106 компаний в период с 22 сентября по 9 октября 2023 года.