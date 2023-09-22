«Беспрецедентная атака»: на крымских провайдеров массово напали хакеры

16:33, 22 сентября 2023
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«Беспрецедентная атака»: на крымских провайдеров массово напали хакерыФиксируются перебои с интернетом
Советник главы Республики Крым Олег Крючков в своём Telegram-канале сообщил о «беспрецедентной атаке» на местных интернет-провайдеров.
По словам Крючкова, на полуострове зафиксирована небывалая массовая кибератака, направленная на провайдеров. Наблюдаются перебои с интернетом.
Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы. Приносим извинения за временные трудности. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Олег Крючков
Советник главы Республики Крым
Источник:Радио Sputnik
Автор:Андрей КадуковТеги:
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