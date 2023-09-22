«Беспрецедентная атака»: на крымских провайдеров массово напали хакеры

Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы. Приносим извинения за временные трудности. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.