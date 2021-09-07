Наука и технологии
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Беспроводные наушники Apple Airpods начали терять популярность

Специалисты заметили спад на мировом рынке беспроводных наушников в целом
Специалисты агентства Canalys опубликовали отчет, благодаря которому выяснилось, что беспроводные наушники американского бренда Apple Airpods начали терять популярность.
Беспроводные наушники Apple Airpods начали терять популярность

Более того, спад популярности зафиксировался на мировом рынке беспроводных наушников в целом. Так, рост данного сегмента рекордно снизился за последние три года. Сообщается, что объем оценивается в 58,3 миллиона единиц, в то время как рост — порядка 6,4%.

Напомним, что лидером данного сегмента является компания Apple, и у ее наушников заметно снизилась популярность. В отчете сообщается, что продажи наушников AirPods упали на 25,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В то же время, снижение продаж связывают с высокими показателями за второй квартал 2020 года.