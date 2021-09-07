Беспроводные наушники Apple Airpods начали терять популярность

Более того, спад популярности зафиксировался на мировом рынке беспроводных наушников в целом. Так, рост данного сегмента рекордно снизился за последние три года. Сообщается, что объем оценивается в 58,3 миллиона единиц, в то время как рост — порядка 6,4%.

Напомним, что лидером данного сегмента является компания Apple, и у ее наушников заметно снизилась популярность. В отчете сообщается, что продажи наушников AirPods упали на 25,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В то же время, снижение продаж связывают с высокими показателями за второй квартал 2020 года.