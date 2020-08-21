Беспроводные наушники-«фасолины» Samsung с активным шумоподавлением теперь можно купить в России

Напомним, что Samsung Galaxy Buds Live оснащены динамиками на 12 мм, вибрационным датчиком костной проводимости, а также сенсорной панелью для регулирования громкости, воспроизведения аудиоконтента и ответа на звонки. Кроме того, наушники получили систему из трех микрофонов, благодаря которым пользователи обеспечены четкой передачей голоса и качественной записью звука, в том числе и в шумных помещениях.

Аккумулятор наушников имеет емкость 60 мАч, тогда как аккумулятор футляра рассчитан на 472 мАч, что обеспечивает пользователей прослушиванием аудиоконтента на протяжении 29 часов. Примечательно, что буквально за пять минут пользователи могут зарядить наушники для прослушивания контента на протяжении часа. Купить беспроводные наушники-«фасолины» в России можно за 13 990 рублей.