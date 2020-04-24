Беспроводные наушники Microsoft, способные управлять презентациями, поступят в продажу сразу по сниженной цене

Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Роланд Квандт, который сделал соответствующую запись в своем личном Twtter-аккаунте. Там он, например, сообщил, что устройство будет продаваться в Европе с 6 мая по цене в 199 долларов, что заметно ниже, чем заявленная стоимость наушников в США — 250 долларов. Что интересно, устройство изначально должно было поступить в продажу еще в конце прошлого года, но Microsoft только сейчас смогла закончить продукт настолько, чтобы можно было наконец-то его “зарелизить”.

Напомним, что Microsoft Surface Earbuds — это не первое устройство компании, которое столкнулось с переносом. Ранее стало известно, что с 2020 на 2021 год может переехать Surface Neo, работающий на базе Windows 10X.