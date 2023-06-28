Беспроводные наушники с устаревшим дизайном: Realme представит Buds Wireless 3 уже 12 июля

Сообщается, что наушники получат 13,6-миллиметровые драйвера с динамическим бассом. Их эффективная дальность подключения составит 10 метров.

Кроме того, Buds Wireless 3 будут обладать водонепроницаемостью, но точный уровень защиты пока неизвестен. Вместе с тем тизер устройства показывает, что цена наушников будет ниже 3200 рублей. Но многие пророчат им цену около 2600 рублей.

К сожалению, точных характеристик наушников в Сети нет. Из постера лишь заметно, что они получат достаточно устаревший «нашейный» дизайн. В эпоху, когда каждый производитель успешно копирует форм-фактор AirPods, такое решение выглядит достаточно архаичным.