Беспроводные наушники стали популярнее среди россиян, чем проводные

Выяснилось, что в первом квартале текущего года отечественный рынок наушников вырос до 12,8 млрд рублей. В то же время, доля беспроводных наушников увеличилась на 21% в штучном выражении и 20% в денежном. Обратили внимание в компании и на то, что по итогам января-марта каждая третья проданная пара всех видов наушников была TWS-моделью, а беспроводные наушники, в свою очередь, составили 8,5%.

Также аналитики поделились списком самых популярных среди россиян беспроводных наушников. Так, на первом месте расположилась модель Xiaomi Earbuds Basic 2, тогда как на втором оказалась JBL C100SI. Третье место заняли Apple AirPods, а следом за ними Apple AirPods Pro и JBL T110BT.