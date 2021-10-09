Беспроводные наушники Xiaomi с почти «аудиофильским» звучанием и адаптивным шумоподавлением поступили в продажу

Наука и технологии
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Беспроводные наушники Xiaomi с почти «аудиофильским» звучанием и адаптивным шумоподавлением поступили в продажуПо относительно невысокой цене
В конце сентября Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники — Mi True Wireless Earphones 3 Pro. А уже сейчас оно поступило в широкую продажу.
Отличительной особенностью устройства является звук уровня Hi-Fi. Это стало возможным благодаря внедрению кодека LHDC 4.0. По крайней мере, именно его нам обещает китайская компания.
При этом наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IP55, а также могут проработать до 27 часов от одного заряда (но лишь вместе с кейсом), пишет ITHome.
Ещё одной интересной функцией устройства можно назвать адаптивное шумоподавление. С его помощью пользователь может не беспокоиться о достаточной изоляции от внешних шумов — наушники сами со всем справятся.
Цена Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro — 110 долларов или 7,9 тыс рублей.