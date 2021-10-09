Беспроводные наушники Xiaomi с почти «аудиофильским» звучанием и адаптивным шумоподавлением поступили в продажу

Отличительной особенностью устройства является звук уровня Hi-Fi. Это стало возможным благодаря внедрению кодека LHDC 4.0. По крайней мере, именно его нам обещает китайская компания.

При этом наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IP55, а также могут проработать до 27 часов от одного заряда (но лишь вместе с кейсом), пишет ITHome.