Без фильтрации: почему бывает опасно часто “Гуглить”

Реклама Google подстраивается под предпочтения отдельных пользователей, в зависимости от их поисковых запросов. Однако, порой они могут и не проходит личную “фильтрацию”, что может привести к случайному показу рекламы мошенников, предупредили эксперты.

По словам экспертов, количество недобросовестных ссылок исчисляется тысячами. Все они в срочном порядке передаются в ФинЦЕРТ Банка России, который совместно с прокуратурой их оперативно блокирует. Что не останавливает мошенников, которые создают новые подобные сайты.

Пресс-служба Google заявляет, что политика компании запрещает объявления и целевые ресурсы, вводящие пользователей в заблуждение. Она также рекомендует подавать жалобы на подобные ссылки, в случае их обнаружения.