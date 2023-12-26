Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
00:16, 26 декабря 2023
1 мин.

Без iPhone не останетесь: параллельный импорт продлен до 2024 года

Что нужно знать об этом решении

Российское правительство объявило о продлении параллельного импорта до 2024 года, пишет РИА Новости. Денис Мантуров, вице-премьер — глава Минпромторга РФ, в своем интервью сообщил, что в настоящее время ведется постоянная работа по корректировке механизма, но предполагающая постепенное сокращение списка товаров и категорий.

Мантуров подчеркнул, что продолжается сотрудничество с отечественными и зарубежными компаниями для достижения заданных показателей объема и качества. Решение правительства отражает стремление к балансу интересов российских компаний и международных поставщиков, обеспечивая динамичный и развивающийся подход.

Система параллельного импорта, легализованная в марте 2022 года, призвана удовлетворить спрос на популярные иностранные товары, не поощряя при этом контрафакт. Механизм позволяет ввозить оригинальную продукцию через альтернативные каналы поставок, обеспечивая потребителям доступ к востребованным товарам.

Источник:РИА Новости
Автор:Булат Кармак
Теги:
#мнение
,
#Паралелльный импорт
,
#Россия
Новости партнеров
Новости партнеров