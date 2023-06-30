«Без окон, без дверей, полна станция людей»: на российской орбитальной станции не будет панорамных окон.

Сейчас разрабатывается проект новой Российской орбитальной станции (РОС), но пока в нем нет модуля с панорамным видом на Землю. Пресс-служба Ракетно-космической корпорации «Энергия» подтвердила, что все ресурсы модулей будут использованы для другой целевой аппаратуры. Это значит, что аналога европейского модуля Сupola, который есть на Международной космической станции, пока не предвидится на РОС.

Идея создания собственной орбитальной станции в России была высказана в апреле 2021 года, и сейчас проект находится в активной разработке. Власти уже определили предварительную стоимость создания станции, и это стало известно в октябре 2022 года. Впервые, научно-энергетический модуль станции планируется запустить к концу 2027 года, а узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули — в период с 2028 по 2030 годы.

Как рассказал главный конструктор РОС, Владимир Кожевников, в интервью ТАСС, у станции пока не планируется модуль с панорамным обзором Земли, так как они сосредотачиваются на другой важной аппаратуре. В дальнейшем разработке станции намечены большие планы, и это стало возможным благодаря активной работе команды специалистов и новым технологиям.