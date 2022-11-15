Без Wear OS, но зато за 4500 рублей: новые «умные» часы Motorola появились в продаже

Но вместо этого производитель пошёл иным путём и разработал совершенно неожиданную новинку — Moto Watch 70. Это тоже «умные» часы, правда работают они не на операционной системе Google.

Устройство было выставлено на виртуальную витрину Best Buy Canada. Именно оттуда мы знаем, какими характеристиками обладает девайс, несмотря на отсутствие официального анонса от самой Motorola.

Так, часы могут измерять уровень активности, шаги и другие показатели. Если говорить о спортивных режимах, то их устройство поддерживает в количестве 23 штук. При этом его дисплей тоже квадратный, как у Apple Watch и имеет диагональ в 1,69 дюйма.

Если верить канадской Best Buy, то цена Moto Watch 70 составляет всего 99 канадских долларов. В рублях это около 4500 рублей.