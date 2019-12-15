Бездомных людей могут начать селить в круизные лайнеры

Сообщается, что в американском городе Окленд, власти которого и предложили инициативу, проживает порядка 3,2 тысячи бездомных при населении в 430 тысяч. Председатель городского совета Ребекка Каплан рассказала, что благодаря нововведению можно будет лишь в одном только пришвартованном круизном лайнере расположить сразу тысячу человек.

”Это может стать отличным способом быстро расселить множество людей. Круизные суда используются для оперативного размещения людей после стихийных бедствий и в качестве дополнительного жилья для таких мероприятий, как Олимпийские игры”, — поделилась Каплан, отметив, что выплатой ренты будут заниматься сами проживающие.