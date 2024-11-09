Безопасность химиков повысят с помощью нейросети

Российские учёные используют технологии на базе ИИ для создания «цифровых двойников» химических реакций, что помогает заменить реальную работу с токсичными веществами на виртуальные эксперименты. Академик РАН и заведующий лабораторией Института органической химии РАН Валентин Анаников отметил, что эти цифровые модели позволяют получать важные результаты без риска для исследователей.

Анаников пояснил, что особенно востребованы «цифровые двойники» для реакций с опасными и высокотоксичными материалами, где участие человека связано с высоким риском. Учёный считает, что развитие нейросетей в химии тормозит недостаток доступных данных, так как сейчас исследователи обрабатывают лишь около 10% от всех результатов экспериментов.

По мнению Ананикова, чтобы ускорить внедрение ИИ в химические исследования, следует публиковать больше данных в открытом доступе. Сам учёный, недавно ставший лауреатом научной премии «Сбера», активно поддерживает инициативы по развитию научной деятельности и внедрению передовых технологий в России.